Tex’O Café Restaurant « AUTOUR d’un VERRE » Joux-la-Ville Yonne

Auteur, compositeur, interprète, depuis bientôt 20 ans, Marc TEX’O nous vient de Metz. C’est un véritable homme orchestre jonglant entre guitare, harmonica, percussions et accordéon, mais il préfère le terme de One Man Band . Il se distingue par son style unique et sa passion infatigable pour la musique. Avec sa voix envoûtante et son interprétation émouvante, il est capable de captiver un public de toutes les générations. Avec ou sans diner, venez tenter l’expérience. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 19:30:00

fin : 2024-04-26 02:00:00

Café Restaurant « AUTOUR d’un VERRE » 2 Rue Crête

Joux-la-Ville 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@autourdunverre.fr

