Tex’O Bourbon-Lancy, 4 février 2023, Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy. Tex’O Espace culturel Saint-Léger Rue du Parc Bourbon-Lancy Saône-et-Loire Rue du Parc Espace culturel Saint-Léger

2023-02-04 – 2023-02-04

Rue du Parc Espace culturel Saint-Léger

Bourbon-Lancy

Saône-et-Loire Bourbon-Lancy EUR Jongleur avec le verbe, l’humour mais également ses instruments fétiches (guitare, harmonica, accordéon, batterie), l’artiste originaire de Metz continue sa route avec des chansons originales parsemées de clins d’œil sur nos petites vies. En version trio, avec François GOLIOT (basse, violon) et Jérémy BARÈS (guitare et banjo), les instruments se rencontrent au fil des titres pour donner à chaque composition la couleur qui convient le mieux… Un trio rempli d’énergie et d’harmonie positives pour un spectacle à vivre et à partager autant que possible… Concert offert à l’occasion du lancement de la saison 2023.

Samedi 4 février à 20h30,

Espace culturel Saint-Léger. Réservations à l’Office de Tourisme ou sur billetweb.fr +33 3 85 89 18 27 https://www.billetweb.fr/texo-lancement-de-saison-2023&multi=14118&color=0A99D1&parent=bourbonlancy&color=0A99D1 Rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire Autres Lieu Bourbon-Lancy Adresse Bourbon-Lancy Saône-et-Loire Rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Ville Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy lieuville Rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Departement Saône-et-Loire

Tex’O Bourbon-Lancy 2023-02-04 was last modified: by Tex’O Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy 4 février 2023 Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire Espace Culturel Saint-Léger Rue du Parc Bourbon-Lancy Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire