Tex résiste Boynes Boynes Catégories d’évènement: 45300

Boynes

Tex résiste Boynes, 7 mai 2022, Boynes. Tex résiste Boynes

2022-05-07 – 2022-05-07

Boynes 45300 Boynes 18.5 EUR 18.5 Entre la culture de la peur et celle du vide, ne doit-on pas préférer celle du Rire ? Avec “Résiste”, Tex s’évertue à élever ce débat. Dans cette quête, viendront lui prêter main forte, un Chevalier Jedi, un “cultiv’la peur”, un Curé fou et bien entendu, un résistant qui résiste. +33 2 34 00 31 27 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.billetreduc.com%2F284160%2Fevt.htm%3Ffbclid%3DIwAR39aybZcTrjBpP5ZA-pfdw9i6VYbcCY-REWv2PwlDROiyWVUZzBpyQnwwI%23t%3Dsubmenu&h=AT0IM678ePXSGcfkhZ8Cm8C7KP0pbgvdiCdS74rTim2GvBLpz6rFUJKh_Dm9l-8kAWLq45h8zNRZGfACOawBTx3Gxj8RmHehvxpZtcaBMB9uF2NOMzXg-_dG57PROzejbb1s&__tn__=-UK*F Entre la culture de la peur et celle du vide, ne doit-on pas préférer celle du Rire ? Avec “Résiste”, Tex s’évertue à élever ce débat. Dans cette quête, viendront lui prêter main forte, un Chevalier Jedi, un “cultiv’la peur”, un Curé fou et bien entendu, un résistant qui résiste. ©Le spectcle autrement

Boynes

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: 45300, Boynes Autres Lieu Boynes Adresse Ville Boynes lieuville Boynes Departement 45300

Boynes Boynes 45300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boynes/

Tex résiste Boynes 2022-05-07 was last modified: by Tex résiste Boynes Boynes 7 mai 2022 45300 Boynes

Boynes 45300