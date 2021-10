TÊTU CAMPUS 2021 La Bellevilloise, 21 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 21 octobre 2021

de 13h à 21h30

gratuit

TÊTU présente TÊTU CAMPUS, le premier forum dédié à l’entrée dans la vie active des jeunes LGBT+ en présence d’associations et d’entreprises engagées pour la diversité et de l’inclusion.

TÊTU s’engage pour améliorer tous les aspects de la vie des personnes LGBT+. Grâce à TÊTU CONNECT, nous voulons rassembler les différents acteurs et actrices du monde du travail pour promouvoir les talents LGBT+, aider les entreprises à développer une culture plus inclusive et célébrer les rôles modèles. Le but ? Challenger les pratiques, nourrir le débat, favoriser le partage d’expérience et contribuer à une prise de conscience auprès des managers d’aujourd’hui et de demain.

Nous devons favoriser une entrée dans la vie active sereine et pleine de possibilités pour les jeunes LGBT+. C’est pourquoi, nous lançons TÊTU CAMPUS, un forum dédié à la rencontre entre entreprises, étudiants et associations étudiantes LGBT+ placé sous le signe de la diversité et de l’inclusion.

Au programme des conférences, des workshops et des rencontres dans l’Agora !

Tout le programme sur : https://www.facebook.com/events/440605080701194

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)



Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/440605080701194

