Balade en Fichaffiches, le film
Samedi 14 octobre, 19h30
Tétrodon de Martigues

Gratuit, en plein air, prévoir le pique-nique et la rabane. Evénement susceptible d'être reporté au dimanche 15 octobre en cas de météo défavorable.

A l'occasion de la Fête du Tétrodon, le CAUE13 présente, en partenariat avec la ville de Martigues, l'intégralité du film Balade en Fichaffiche, à la rencontre des usagers du patrimoine du XXe siècle.

Suivez le parcours, de Marseille à Martigues, en train et à vélo, de deux architectes et un paysagistes partis à la découverte des merveilles du siècle passé. Leur itinéraire est inspiré par les Fichaffiches, des publications du CAUE13 qui, depuis vingt ans, rendent hommage à ces lieux patrimoniaux encore bien vivants.

Tétrodon de Martigues
Base de voile de Tholon, 18 boulevard du Touret de Vallier, 13500 Martigues

