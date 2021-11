Marseille ateliers Jeanne Barret Bouches-du-Rhône, Marseille Teteuf de soutien à LYL Radio Marseille ateliers Jeanne Barret Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

[http://www.lyl.live](http://www.lyl.live)À LYL RADIO MARSEILLE – Aux ateliers Jeanne Barret, 5 Bd de Sévigné – Arrêt de Métro Bougainville Start : 14h → 02h – PAF : 6 / 8 euros – www.lyl.live Retrouvez au programme une partie de la crème de nos animateurs locaux pour animer les festivités : Caïn و Muchi – Hybrid set → [https://lyl.live/show/cain-w-muchi](https://lyl.live/show/cain-w-muchi) → [https://cainmuchi.bandcamp.com/releases](https://cainmuchi.bandcamp.com/releases) Baie des Singes – Live Band → [https://www.lyl.live/show/trankil-music](https://www.lyl.live/show/trankil-music) → [https://www.lyl.live/show/abbrumer](https://www.lyl.live/show/abbrumer) Musique Chienne – Live set → [https://lyl.live/show/il-y-a-qqe-chose-ki-cloche](https://lyl.live/show/il-y-a-qqe-chose-ki-cloche) → [https://musiquechienne.bandcamp.com](https://musiquechienne.bandcamp.com) Saphira – Hybrid set → [https://lyl.live/show/nuances](https://lyl.live/show/nuances) → [https://soundcloud.com/user-683121159](https://soundcloud.com/user-683121159) Guerre Maladie Famine – Dj Set → [https://lyl.live/show/styx](https://lyl.live/show/styx) → [https://soundcloud.com/guerremaladiefamine](https://soundcloud.com/guerremaladiefamine) Jean Specimen & Mathilde Vagabond – Dj set → [https://lyl.live/show/tales-far-east](https://lyl.live/show/tales-far-east) → [https://lyl.live/show/hilo-rojo](https://lyl.live/show/hilo-rojo) → [https://okvlt.bandcamp.com](https://okvlt.bandcamp.com) Lugal Lanbada – Jungle Dj set → [https://lyl.live/show/6-millions-ways-to-hear](https://lyl.live/show/6-millions-ways-to-hear) → [https://lyl.live/show/lugal-lambada](https://lyl.live/show/lugal-lambada) Elvira & Campi – Dj set → [https://lyl.live/show/another-room-for-music](https://lyl.live/show/another-room-for-music) → [https://soundcloud.com/elviraelvirus](https://soundcloud.com/elviraelvirus) → [https://ar-fm.bandcamp.com](https://ar-fm.bandcamp.com) Officium – Live / Dj set hybride → [https://lyl.live/show/wreckers-ov-civilization](https://lyl.live/show/wreckers-ov-civilization) → [https://soundcloud.com/officiumofficium](https://soundcloud.com/officiumofficium) ———————————————– Préventes : [https://www.helloasso.com/…/teteuf-de-soutien-a-lyl](https://www.helloasso.com/…/teteuf-de-soutien-a-lyl)… Vous trouverez sur place de la nourriture végé ou non, des breuvages locaux ou non. → Big up Félicité de la Brigade Cynophile pour le visu. → Merci à Rémi Bragard et aux ateliers Jeanne Barret pour l’aide et la confiance.

