Istres Bouches-du-Rhône L’année 2022 des Têtes raides sera intense avec la réédition de la discographie complète, un album best-of accompagnant la célébration des « 30 ans de Ginette » sur les routes estivales et un nouvel album. Qui dit mieux ? Personne. Les Têtes Raides fêtent les 30 ans de Ginette par une tournée et des concerts. L’occasion aussi de présenter leurs nouvelles chansons, celles d’un nouvel album. +33 4 42 56 02 21 http://www.scenesetcines.fr/ L’année 2022 des Têtes raides sera intense avec la réédition de la discographie complète, un album best-of accompagnant la célébration des « 30 ans de Ginette » sur les routes estivales et un nouvel album. Qui dit mieux ? Personne. Route De Fos – RN 569 L’Usine Istres

