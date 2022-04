Têtes Raides Habère-Poche Habère-Poche Catégories d’évènement: Habère-Poche

Têtes Raides
Parking du télésiège de la Frastaz – Grande Scène Les Granges
Habère-Poche
29 juillet 2022, 21:00:00 – 22:00:00
EUR 27-31

La genèse de Bing Bang Boum, quinzième album de Têtes Raides enjambe la covid et les silences figés. Il s'est passé sept ans depuis le précédent album mais, surtout, le line up historique du groupe est reconstitué.

+33 4 50 39 54 46
http://www.rocknpoche.com/

