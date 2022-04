Têtes Raides Concarneau, 29 avril 2022, Concarneau.

Têtes Raides CAC 10 Boulevard Bougainville Concarneau

2022-04-29 – 2022-04-29 CAC 10 Boulevard Bougainville

Concarneau Finistère

Heureuse synthèse entre le rock alternatif et le bal musette, les Têtes Raides se sont avant tout fait remarquer pour leurs textes et l’incroyable voix de leur chanteur, Christian Olivier. Plus qu’un groupe, ils revendiquent une activité artistique qui dépasse souvent le cadre musical. Des arts graphiques à l’écriture, en passant par le cirque et le théâtre sur scène, les Têtes Raides sont à maints et (justes) titres considérées comme la tête de file d’un courant néo réaliste qui depuis les années 80, vitamine sérieusement les neurones de la chanson française.

L’année 2020 des Têtes raides sera intense avec la réédition de la discographie complète, un album best-of accompagnant la célébration des « 30 ans de Ginette » sur les routes estivales, ainsi qu’un Olympia prévu le 7 novembre. Un concert qui sera précédé par… un nouvel album. Qui dit mieux ? Personne.

Les billets sont en vente au CAC, et dans les réseaux France Billet (FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché) et Ticketmaster (Leclerc, Cultura).

+33 2 98 50 38 59 https://www.quatreassetplus.fr/

