TÊTES RAIDES, 28 avril 2022, .

TÊTES RAIDES

2022-04-28 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-28 22:00:00 22:00:00

34 EUR Heureuse synthèse entre le rock alternatif et le bal musette, le groupe Têtes Raides s’est révélé grâce à ses textes et l’incroyable voix de son chanteur, Christian Olivier. Formé en 1984, il a participé à cette vague de rock réaliste qui mélangeait les flonflons de l’accordéon à la frénésie des guitares.

Têtes Raides toujours d’aplomb

Plus qu’un groupe, ils revendiquent une activité artistique qui dépasse souvent le cadre musical. Des arts graphiques à l’écriture, en passant par le cirque et le théâtre sur scène, Têtes Raides est à maints et (justes) titres considéré comme la tête de file d’un courant néo-réaliste qui, depuis les années 1980, vitamine sérieusement les neurones de la chanson française.

Heureuse synthèse entre le rock alternatif et le bal musette, le groupe Têtes Raides s’est révélé grâce à ses textes et l’incroyable voix de son chanteur, Christian Olivier.

Heureuse synthèse entre le rock alternatif et le bal musette, le groupe Têtes Raides s’est révélé grâce à ses textes et l’incroyable voix de son chanteur, Christian Olivier. Formé en 1984, il a participé à cette vague de rock réaliste qui mélangeait les flonflons de l’accordéon à la frénésie des guitares.

Têtes Raides toujours d’aplomb

Plus qu’un groupe, ils revendiquent une activité artistique qui dépasse souvent le cadre musical. Des arts graphiques à l’écriture, en passant par le cirque et le théâtre sur scène, Têtes Raides est à maints et (justes) titres considéré comme la tête de file d’un courant néo-réaliste qui, depuis les années 1980, vitamine sérieusement les neurones de la chanson française.

tête raide

dernière mise à jour : 2022-04-01 par