Têtes en bois – Cie En attendant la marée TNT – Terrain Neutre Théâtre, 14 avril 2022, Nantes.

2022-04-14 Représentations du 12 au 14 avril 2022

Horaire : 16:00 16:25

Gratuit : non 8 € / 6 € tarif groupe(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations du 12 au 14 avril 2022

Spectacle pour enfants à partir de 2 ans. “Tête en bois” est un road-movie pour deux marionnettes en quête de sens. C’est aussi une histoire de découverte et de partage, dans un monde coloré et sonore, pour qui a des yeux pour le voir, ou des oreilles pour l’entendre. Dans cette nouvelle création de la compagnie En attendant la marée, le bois devient la matière principale tant pour les décors que pour les marionnettes. À l’aide d’aplats stylisés et colorés, le décor nous plonge dans les cinq ambiances de notre histoire : la campagne, la forêt, la ville, le port de pêche et la plage. De la musique jouée en direct accompagne les marionnettes dans leur voyage poétique et drôle où la confiance et l’amitié seront leurs meilleures armes. Spectacle écrit et interprété par Gwenola Brossault et Fabrice Gaumer. Durée : 25 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com