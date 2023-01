« TÊTES EN BOIS » – CIE EN ATTENDANT LA MARÉE Cordemais Cordemais Catégories d’Évènement: Cordemais

Loire-Atlantique Deux caisses tombent d’un camion. Elles contiennent des marionnettes en bois. Chacune d’entre elle est incomplète : l’une ne retrouve pas ses yeux, l’autre pas ses oreilles. Elles vont vivres, séparément, une aventure haute en couleur et sonore, au cours de laquelle elles feront l’expérience de leur handicap. Têtes en Bois est un road-movie pour deux marionnettes en quête de sens, une histoire de découverte et de partage. C’est aussi un voyage, poétique et drôle, dans lequel la confiance et l’amitié sont les meilleures armes. Jeune Public – de 18 mois à 6 ans lapasserelle@cordemais.fr +33 6 33 28 93 43 https://billetterie-lapasserelle-cordemais.mapado.com/ La Passerelle 5 Rue des Sports Cordemais

