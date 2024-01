TÉTÉ La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard, vendredi 8 mars 2024.

TÉTÉ ♫♫♫ Vendredi 8 mars, 20h00 La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) A partir de 18€

TÉTÉ Tété sort en 2003 son second album, avec « À la Faveur de l’Automne » et c’est la consécration. Auréolé d’un disque d’or et porté par son single éponyme rentré au panthéon de la chanson française, cet album incontournable de Tété fête ses 20 ans avec une réédition augmentée de 9 morceaux bonus et chansons inédites ! Une occasion de se replonger dans l’univers si singulier ce cet auteur-compositeur-interprète qui nous enchante avec ses chansons débridées nourries aux Beatles, au folk et à la soul américaine. Il défendra cet album lors de cette tournée intimiste qui passera par La Rotonde avec un show acoustique, en guitare voix, comme à la maison, dans son salon, en live, et à hauteur de regard. Manière de retrouver ce public dans les yeux duquel il aime à dire qu’il a grandi, et qui l’a porté depuis ses débuts.

Ouverture des portes 20h00 Début du concert 20h30.

Tarifs :

►En prévente (hors frais de loc.) Debout 20€ / Réduit 18€ / Réduit Châteaurenardais 5€ (uniquement sur lespassagers.net dans la limite des places disponibles).

►Sur place Debout 23€.

_____________________________________________________________

