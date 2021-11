Tête en l’air : veillée contée cocooning Médiathèque centre-ville, 22 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Médiathèque centre-ville, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Imaginez… Vous êtes confortablement installés, vous et votre enfant. À vos côtés, un conteur musicien vous berce, vous guide avec ses paroles et les sonorités apaisantes de ses instruments tout au long d’une promenade à imaginer… Allongez-vous, écoutez et détendez-vous. Vous êtes en partance pour un coin de nature sauvage, une plage tropicale, un jardin extraordinaire, un sous-bois peuplés d’objets et d’animaux magiques… Une séance contée, sonore et paysagère, à vivre comme une parenthèse, un temps suspendu avec son enfant. Dès 6 ans et adulte Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Spectacle par Marc Doumèche, conteur

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



