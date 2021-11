Alleyras Restaurant Bar du Relais Gare Alleyras, Haute-Loire Tête de veau sauce gribiche @Relais Gare Restaurant Bar du Relais Gare Alleyras Catégories d’évènement: Alleyras

Haute-Loire

Tête de veau sauce gribiche @Relais Gare Restaurant Bar du Relais Gare, 14 novembre 2021, Alleyras. Tête de veau sauce gribiche @Relais Gare

Restaurant Bar du Relais Gare, le dimanche 14 novembre à 12:00

Ce dimanche midi le Relais Gare vous propose : Tête de veau sauce gribiche avec saucisson brioché en entrée et fromages. Au dessert une pompe aux pommes. Réservation souhaitée.

18 euros

Repas dominical Restaurant Bar du Relais Gare Pont d’Alleyras, Alleyras Alleyras Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T12:00:00 2021-11-14T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alleyras, Haute-Loire Autres Lieu Restaurant Bar du Relais Gare Adresse Pont d'Alleyras, Alleyras Ville Alleyras lieuville Restaurant Bar du Relais Gare Alleyras