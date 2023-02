Tête de veau ou tripous à emporter SavignacSavignac Catégories d’Évènement: Aveyron

Savignac Savignac

Tête de veau ou tripous à emporter, 5 mars 2023, SavignacSavignac . Tête de veau ou tripous à emporter Stade Savignac Aveyron Savignac

2023-03-05 – 2023-03-05 Savignac

Aveyron Savignac Aveyron 6 EUR Association Foot Rouergue Stade Savignac 6€

Sur réservation (avant le 3 mars) :

Patrick : 06 31 38 79 31

Gaëtan : 06 98 00 61 62 Au stade de Savignac à partir de 8h30 OT Villefranche-Najac

Savignac Savignac

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Savignac Savignac Autres Lieu Savignac Savignac Adresse Stade Savignac Aveyron Ville SavignacSavignac lieuville Savignac Savignac Departement Aveyron

Savignac Savignac SavignacSavignac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savignacsavignac /

Tête de veau ou tripous à emporter 2023-03-05 was last modified: by Tête de veau ou tripous à emporter Savignac Savignac 5 mars 2023 Aveyron Savignac Stade Savignac Aveyron

SavignacSavignac Aveyron