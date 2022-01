TETE DE MEDUSE Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Théâtre du Puits Manu, Beaugency, le samedi 19 mars à 20:30

Tête de méduse nous présente un mari heureux d’être trompé par sa femme, parce qu’il espère trouver dans sa douleur l’aiguillon du génie littéraire. Antoine est un homme heureux de pouvoir souffrir de l’infidélité de sa femme, mais attention, cette infidélité comporte des règles strictes pour Antoine… A quel jeu joue Lucie ? Qui sont tous ces hommes autour d’elle, ou n’en serait-ce qu’un ? Avec cette pièce folle et absurde Boris Vian nous emporte dans son univers aux mots choisis et aux personnages hauts en couleur.

Participation libre

