Musée d'art et d'histoire de Meudon, le dimanche 19 septembre à 17:00

Dans ce programme baroque composé de dialogues musicaux, l’auditeur se trouve face à une tapisserie colorée et contrastée dans laquelle les oiseaux et les fauves prennent vie, des perles de joie coexistent avec des larmes dévastatrices, les regards amoureux sont ignorés et l’écho solitaire console le coeur malheureux. Chaque air propose un tête-à-tête entre le chanteur et l’instrumentiste. Les artistes s’écoutent, se taquinent, s’imitent et se motivent en préservant la gamme des émotions du texte. Complémentaires ou contradictoires, les deux « voix » permettent au compositeur et à l’auditeur d’explorer les subtilités des sentiments qui accompagnent les complexités et les turbulences de l’amour. SOPRANO Anna Cavaliero, CONTRE-TÉNOR Rémy Bres, VIOLON Katharina Wolff, FLÛTE TRAVERSO Jean Bregnac, FLÛTE À BEC Patricia Lavail, VIOLONCELLE Jérôme Huille, CLAVECIN Clément Geoffroy

Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

