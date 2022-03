Tête à tête avec un robot Le Cube, 25 mars 2022, Issy-les- Moulineaux.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 19h00 à 20h30

Le samedi 26 mars 2022

de 17h00 à 18h30

Le vendredi 25 mars 2022

de 21h30 à 23h00

Le vendredi 25 mars 2022

de 20h00 à 21h30

payant

Embarquez pour une balade dans la vallée de l’étrange. Présentée comme une lecture-conférence de l’écrivain Thomas Melle, Uncanny Valley est en réalité une pièce sans comédien, ou plutôt sans humain. Seul sur scène, en lieu et place de l’auteur, les confessions d’un robot aux traits et à la voix humaine vous invite à repenser la frontière de plus en plus mince entre réalité et robotique.

Le collectif Rimini Protokoll est connu pour ses dispositifs scéniques originaux qui, donnant la part belle à l’interaction, renouvellent complètement l’expérience du théâtre. Ces dernières années, le collectif berlinois a notamment embarqué son public à bord d’un camion transformé en théâtre (Cargo X), l’a invité à participer, arme au poing, à un jeu de rôles sur l’industrie de l’armement, ou encore lui a proposé de pénétrer dans l’intimité de personnes ayant eu recours au suicide assisté (Nachlass).

Présentée comme une lecture-conférence de l’écrivain Thomas Melle, Uncanny Valley est en réalité une pièce sans comédien, ou plutôt sans humain. En lieu et place de l’auteur, son double animatronique, sorte de robot humanoïde, manifestement décontracté, monologue dans un storytelling où s’entremêlent autodiagnostics, considérations scientifiques et réflexions personnelles. Si la rotation saccadée de la nuque, l’ouverture trop nette de la bouche ou encore les câbles dépassant de son crâne trahissent la nature véritable de l’intervenant, sa voix, elle bien humaine, prolonge l’ambiguïté et le sentiment d’étrangeté que fait régner sur la scène la silhouette assiégée. Durant l’intégralité de la pièce, l’humanoïde racontera à la première personne le récit de celui qui lui à prêté ses traits, dévoile ses aspirations et se livre à certaines confessions. “Si vous êtes venus pour voir un acteur, ou pour assister à une expérience authentique, vous êtes au mauvais endroit”, assure le Rimini Protokoll. Ici, ce n’est pas de Thomas Melle dont il question, mais d’une ballade dans la vallée de l’étrange, où la frontière entre l’humanité et la robotique est de plus en plus ténue.

Le Cube 20 Cours St Vincent Issy-les- Moulineaux 92130

Contact : 01.58.88.30.00 contact@lecube.com https://lecube.com/ https://www.facebook.com/lecube.digitalart/ https://twitter.com/lecubetwit

Conférence;Innovation;Sciences

Date complète :

2022-03-25T20:00:00+01:00_2022-03-25T21:30:00+01:00;2022-03-25T21:30:00+01:00_2022-03-25T23:00:00+01:00;2022-03-26T17:00:00+01:00_2022-03-26T18:30:00+01:00;2022-03-26T19:00:00+01:00_2022-03-26T20:30:00+01:00

Gabriella Neeb