Vittel Vosges Vittel Tête à l’envers : chansons pour enfants. Les enfants sont là, tout est donc réuni pour un tour de chant joyeux et festif.

Le seul problème, c’est que depuis le matin, Philippe ROUSSEL a « la tête à l’envers », alors, il arrive en retard, oublie des paroles pour de faux », etc…Bref ! Tout ça n’est que prétexte à raconter, comme il sait si bien le faire, ses anecdotes d’enfance, jouer aux devinettes et surtout chanter ses chansons que le public ne manquera pas de reprendre en coeur. Inscription obligatoire. +33 3 29 08 98 53 https://vittel.bibli.fr/ Tête à l’envers : chansons pour enfants. Les enfants sont là, tout est donc réuni pour un tour de chant joyeux et festif.

