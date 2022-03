Tétanie La Ferté Macé, 31 mai 2022, La Ferté Macé.

Tétanie Espace culturel du Grand Turc 8, rue Saint Denis La Ferté Macé

2022-05-31 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-31 Espace culturel du Grand Turc 8, rue Saint Denis

La Ferté Macé Orne

Une traversée entre deux mondes. Trois personnages doivent aller « là-bas » et rencontrent de nombreuses difficultés à avancer vers l’autre monde. Une plongée symbolique, sensible et énigmatique qui emmène le spectateur dans une introspection, l’écoute d’une voix intérieure (celle d’un personnage, la sienne, celle des personnages sur scène ?) qui le relie à l’histoire.

Ce texte parle de la difficulté d’avancer avec le poids du traumatisme lié aux violences physiques et sexuelles, sans braquer le spectateur, ni être dans la victimisation ou l’accusation mais en le mettant en position d’écoute, en créant un lien sensible avec lui.

Écriture et Mise en scène Clotilde Labbé, Production Compagnie Passerelles-Théâtre, Avec Samuel Desfontaines Guillaume Hincky Clotilde Labbé, Musique David Hess, Créations Lumières Auréliane Pazzaglia

+33 2 33 36 09 64 https://passerelles-theatre.fr/site/

