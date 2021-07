Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines Tests obligatoires pour les cours en journée – Français Langue Étrangère (FLE) Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Les cours de Français Langue Étrangère (FLE) s’adressent à toutepersonne dont le français n’est pas la langue maternelle et désirant mieux la maîtriser. Un niveau d’études secondaires (niveau Baccalauréat) est exigé pour toute inscription en cours de FLE. Pour toute inscription, un test écrit etoral est obligatoire afin de déterminer votre niveau. Cours Français Langue Étrangère (FLE) / TESTS OBLIGATOIRES AVANT INSCRIPTION Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

