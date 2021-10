Villeneuve-d'Ascq Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- Nord, Villeneuve-d'Ascq « Testostérone » Création originale – Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Grange de la Ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo)-, le mardi 12 octobre à 20:30

Texte de Antoine Lemaire – Mise en scène Violaine Debarge- Lumière Caroline Carliez. Régie Simon Cauwelier Avec les 16 comédiens de la troupe détÖx du maelstrÖm théâtre TESTOSTERONE ? C’est l’histoire… De ces apprentis comédiens qui répètent Comme il vous plaira de Shakespeare. Marie craque et avoue que sa soeur Myriam a disparu, il y a 10 ans jour pour jour. La troupe se lance alors dans la recherche de cette « soeur », imaginant et créant à chaque instant son histoire qui s’invente en direct au Plateau.

8€, 5€ * Tarif réduit ( moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, crédits-loisirs, carte FNCTA, Passeport loisirs aînés V d’ascq, Intermittents du spectacle, … ) sur présentation d’un justificatif. Abonnements à tarifs dégressifs.

Une énergie brute et collective qui s’imagine sans cesse, comme un jeu d’enfants… Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- 59650. Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-10-12T20:30:00 2021-10-12T21:40:00

