Testez votre personnalité ! Le Dôme Caen, mercredi 6 mars 2024.

Testez votre personnalité ! Le Dôme Caen Calvados

Ils sont partout. Dans les magazines, les sites de divertissement, les entretiens d’embauche et d’orientation. Vous décrivent-ils mieux que vous ne vous décrivez vous-même ? Venez tester les tests de personnalités !

Plutôt diplomate ou analyste ? Timide ou enthousiaste ? Notre personnalité est ce qui nous distingue des autres et impacte nos relations familiales, professionnelles, amoureuses et amicales. Il est donc naturel de s’intéresser à la façon dont elle peut être perçue par notre entourage.

Il peut cependant s’avérer bien difficile de nous auto-évaluer ou de réussir à trouver les mots justes pour nous décrire. Peut-on compter sur les tests de personnalités pour nous décrire avec précision ? Sommes-nous la somme de nos qualités et défauts ?

Pour partir à la découverte de vous-même, n'oubliez de vous inscrire, c'est gratuit !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06 16:00:00

Le Dôme Esplanade Stéphane Hessel

Caen 14000 Calvados Normandie programmation@ledome.info

