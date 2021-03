Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Testez vos connaissances sur la Francophonie ! – Nantes en Francophonie – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Quiz. Le Centre culturel franco-roumain à Nantes a pris l’initiative de s’associer à d’autres associations francophones et francophiles du territoire nantais afin de proposer pour l’édition du mois de mars de l’événement « Testez vos connaissances », une manifestation commune sous la forme d’un quiz interactif autour de la Francophonie. Les participants seront invités à répondre à une série de questions sur la Francophonie, la langue française et leur impact sur les cultures roumaine, vietnamienne, malgache, africaine et des cultures d’outre-mer de façon large. Entrée libre sur inscription via le lien de l’événement sur Facebook. Rendez-vous : Samedi 20 mars 2021 en live à 20h sur Zoom pour le live (lien mis à disposition quelques jours avant le quiz sur la page de l’événement Facebook) Public : Tout le monde (avec ou sans compte Facebook) Dans le cadre de Nantes en Francophonie EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

