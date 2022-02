Testez l’Escape Game EDUC au Diapason ! Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Testez l’Escape Game EDUC au Diapason ! Le Diapason – Campus Beaulieu, 25 février 2022, Rennes. Testez l’Escape Game EDUC au Diapason !

Le Diapason – Campus Beaulieu, le vendredi 25 février à 09:00

L'[Alliance EDU](https://educalliance.eu/)C est heureuse de vous inviter à sa 1ère édition d’Escape Game qui se déroulera de 9h à 17h : Accès au Diapason – campus Beaulieu : * Bus : Lignes C4, 6 arrêt les Préales / Ligne C3 arrêt Vitré Danton * Voiture : Accès conseillé par l’avenue du Pr. Charles Foulon. Un grand parking est accessible devant le Diapason / Pour les GPS indiquer allée Jules Noel à Rennes) **Les sessions durent 20 min en groupe de 5.** Les inscriptions sont individuelles, n’hésitez pas à vous concerter entre collègues/amis sur des créneaux spécifiques ! _Un pass vaccinal valide vous sera demandé à l’entrée._

Gratuit sur inscription. Pass vaccinal requis

Expérimentez un événement international, convivial et informel ouvert à toutes et tous Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T09:00:00 2022-02-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Campus Beaulieu Adresse 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Ville Rennes lieuville Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Testez l’Escape Game EDUC au Diapason ! Le Diapason – Campus Beaulieu 2022-02-25 was last modified: by Testez l’Escape Game EDUC au Diapason ! Le Diapason – Campus Beaulieu Le Diapason - Campus Beaulieu 25 février 2022 Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine