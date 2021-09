Villeneuve-d'Ascq Villeneuve d'Ascq Nord, Villeneuve-d'Ascq Testez le vélo Cargo ! Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

A l’occasion de l’opération Mes courses à vélo, l’association Vélowomon vous donne la possibilité de tester gratuitement le vélo cargo pour faire ses courses dans son quartier. ### 4 dates à retenir: * Samedi 2 octobre 10 h – 15 h 00 : Ascq face à la librairie les Lisières * Samedi 09 octobre 10 h – 15 h 00 : Marché de Flers-Bourg * Samedi 16 octobre 10 h – 15 h 00: Rue du huit-mai-1945 * Samedi 23 octobre 10h – 15 h 00 : Place d’Annappes ### Comment réserver un vélo cargo ? Pour réserver votre vélo cargo et le créneau souhaité entre 10h et 15h : contacter l’association à l’adresse [velowomon@gmail.com](mailto:velowomon@gmail.com) ### L’opération Mes courses à vélo, qu’est-ce que c’est ? La ville de Villeneuve d’Ascq lance le jeu concours Mes courses à vélo du 1er au 31 octobre 2021. Le principe : se rendre à vélo chez 4 commerçants différents participant à l’opération. Pour tout savoir sur le concours : [https://www.villeneuvedascq.fr/operation-mes-courses-velo](https://www.villeneuvedascq.fr/operation-mes-courses-velo)

