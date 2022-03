Testez le gilet vibrant Skinetic par Actronika Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Testez le gilet vibrant Skinetic par Actronika Cité des sciences et de l’Industrie, 8 avril 2022, Paris. Testez le gilet vibrant Skinetic par Actronika

du vendredi 8 avril au dimanche 10 avril à Cité des sciences et de l’Industrie

Actronika dévoile Skinetic, une veste à retour haptique qui permet de reproduire des sensations extrêmement réalistes lors d’expériences en réalité virutelle. L’utilisateur peut ainsi ressentir chaque interaction et son environnement virtuel. Sur leur stand, vous pourrez tester et découvrir leur gilet vibrant qui permettra de ressentir les éléments, visuels et sonores d’un jeu vidéo. Actronika dévoile Skinetic, une veste à retour haptique qui permettant de ressentir chaque interaction dans un environnement virtuel. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T11:00:00 2022-04-08T12:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Testez le gilet vibrant Skinetic par Actronika Cité des sciences et de l’Industrie 2022-04-08 was last modified: by Testez le gilet vibrant Skinetic par Actronika Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 8 avril 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris