Testez le Disc Golf ! Tarnos, 9 avril 2022, Tarnos.

Testez le Disc Golf ! Rue de la Grande Baye Parc de la Baye Tarnos

2022-04-09 – 2022-04-09 Rue de la Grande Baye Parc de la Baye

Tarnos Landes Tarnos

EUR 8 Pas de club, ni de balle, mais des frisbees appelés “disques” et des corbeilles remplaçant les “trous”. Le tout joué sur un parcours en pleine nature, brut, s’adaptant aux obstacles naturels. Bienvenue au Disc Golf.

Venez vous y initier avec l’association Disc Golf Sud Landes. Parfait pour les doux sportifs ou sportifs occasionnels, les seniors, les enfants ou simplement les curieux, cette activité vous permettra de prendre l’air et de bouger votre corps en douceur de façon ludique et écolo. Mais ne vous méprenez pas, analyse, concentration, précision et souplesse sont les qualités requises pour progresser.

RDV à 14h (durée: 3h). A partir de 10 ans. Groupes de 5 personnes maxi ou famille/groupes déjà constitués de 6 acceptés.

Autres initiations les 23 avril et 7 mai.

Réservation en ligne ouverte très prochainement.

Des disques et des corbeilles à la place des balles, des clubs et des trous, un terrain brut en pleine nature au lieu du gazon hyper entretenu, bienvenue dans l’univers du Disc Golf ! Initiez-vous avec l’association Disc Golf Sud Landes à ce sport en pleine expansion, ludique, écolo et doux.

+33 5 59 45 19 19

Pas de club, ni de balle, mais des frisbees appelés “disques” et des corbeilles remplaçant les “trous”. Le tout joué sur un parcours en pleine nature, brut, s’adaptant aux obstacles naturels. Bienvenue au Disc Golf.

Venez vous y initier avec l’association Disc Golf Sud Landes. Parfait pour les doux sportifs ou sportifs occasionnels, les seniors, les enfants ou simplement les curieux, cette activité vous permettra de prendre l’air et de bouger votre corps en douceur de façon ludique et écolo. Mais ne vous méprenez pas, analyse, concentration, précision et souplesse sont les qualités requises pour progresser.

RDV à 14h (durée: 3h). A partir de 10 ans. Groupes de 5 personnes maxi ou famille/groupes déjà constitués de 6 acceptés.

Autres initiations les 23 avril et 7 mai.

Réservation en ligne ouverte très prochainement.

Libre de droit

Rue de la Grande Baye Parc de la Baye Tarnos

dernière mise à jour : 2022-03-09 par