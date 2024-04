Testez le Blind Test à reconnaissance Vocale ! Strasbourg – Parc des expositions Strasbourg, jeudi 4 avril 2024.

Testez le Blind Test à reconnaissance Vocale ! Et si vous profitiez d’un blind test à Reconnaissance Vocale ? Pas moins de 60 catégories et 6000 titres disponibles avec un téléphone pour seul équipement ! 4 et 5 avril Strasbourg – Parc des expositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T10:30:00+02:00 – 2024-04-04T11:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T15:00:00+02:00 – 2024-04-05T15:30:00+02:00

L’expérience est réinventée grâce à une technologie inédite basée sur la reconnaissance vocale.

Pour jouer, donnez le nom de l’artiste dans le téléphone de jeu. Pas d’arbitre, pas d’erreur ; la reconnaissance vocale détecte les bonnes réponses au centième de seconde.

Avec plus de 6000 titres de tous styles et toutes époques répartis en 60 playlists et classés en 5 niveaux de difficulté.

Un mélange de compétition, musique et technologie pour donner du sourire à vos participants.

Strasbourg – Parc des expositions avenue Herrenschmidt, 67000 Strasbourg Strasbourg 67001 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est