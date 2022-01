Testez l’application pour visiter les Marais Marais du Vigueirat Arles Catégories d’évènement: Arles

Testez l'application pour visiter les Marais

Marais du Vigueirat, le dimanche 6 février 2022, Arles



Les Marais du Vigueirat lancent l’application numérique _Mes Marais_ pour faciliter la découverte des sentiers de l’Etourneau et du patrimoine naturel de la Camargue. Aidez-nous à tester ce nouvel outil interactif : après avoir téléchargé l’application depuis chez vous ou une fois arrivé sur le site, parcourez les sentiers de l’Etourneau en testant les différentes rubriques : faune et flore, habitats, points d’intérêts, géolocalisation sur les différents parcours thématiques… et remplissez le questionnaire qui vous aura été remis à votre arrivée. Pour vous remercier, l’accès aux sentiers de l’Etourneau sera gratuit pour vous et votre famille ce jour-là ! **Infos pratiques** : Ouvert toute la journée de 9h à 17h. Contactez-nous à l’accueil pour connaître les modalités de téléchargement de l’application, récupérez le questionnaire une fois arrivé aux Marais du Vigueirat (prévoyez votre propre stylo), que vous nous remettrez en fin de visite.

Entrée libre

Soyez les bêta-testeurs des Marais pour nous aider à tester notre application de guidage sur les sentiers ! Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau 13104 Mas-Thibert Arles Mas-Thibert Bouches-du-Rhône

2022-02-06T09:00:00 2022-02-06T17:00:00

