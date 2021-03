Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues TEST Martigues Summer Festiv’ Halle – 4ème édition Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

TEST Martigues Summer Festiv’ Halle – 4ème édition, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Martigues. TEST Martigues Summer Festiv’ Halle – 4ème édition 2021-07-20 21:00:00 – 2021-07-20 Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône 35 56 A 20h30 :

– 20 juillet : Francis Cabrel + 1 ère partie.

– 21 juillet : M Pokora + 1 ère partie.

– 23 juillet : Ninho + 1ère partie.

– 24 juillet : Soprano + 1ère partie.

– 25 juillet : Gims + 1 ère partie.

Billetterie disponible dans les points de vente habituels.



C’est le report de l’édition 2020, en conséquence :

– Les billets achetés en 2020 pour Francis Cabrel et M.Pokora restent valables sans échanges pour 2021.

– Dû à un changement de configuration de l’esplanade de la Halle de Martigues pour le concert de Ninho (fosse uniquement), les billets achetés en 2020 pour cette date devront être modifiés. Nous invitons les clients à se rapprocher de leur point de vente, dans les prochaines semaines, pour modifier leurs billets. Cet été La Halle vous attend pour la 4ème édition des concerts à ciel ouvert. Une programmation remarquable pour enthousiasmer des publics différents. http://www.martigues-summerfestivhalle.com/ Cet été La Halle vous attend pour la 4ème édition des concerts à ciel ouvert. Une programmation remarquable pour enthousiasmer des publics différents. A 20h30 :

– 20 juillet : Francis Cabrel + 1 ère partie.

– 21 juillet : M Pokora + 1 ère partie.

– 23 juillet : Ninho + 1ère partie.

– 24 juillet : Soprano + 1ère partie.

– 25 juillet : Gims + 1 ère partie.

Billetterie disponible dans les points de vente habituels.



C’est le report de l’édition 2020, en conséquence :

– Les billets achetés en 2020 pour Francis Cabrel et M.Pokora restent valables sans échanges pour 2021.

– Dû à un changement de configuration de l’esplanade de la Halle de Martigues pour le concert de Ninho (fosse uniquement), les billets achetés en 2020 pour cette date devront être modifiés. Nous invitons les clients à se rapprocher de leur point de vente, dans les prochaines semaines, pour modifier leurs billets.

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Rond point de l'hôtel de ville La Halle de Martigues Ville Martigues