La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le mardi 18 janvier 2022 à 18:30

### **Venez participer et tester le nouveau jeu** _**« En route vers l’Economie Circulaire »**_ **créé par Oasis Environnement** **Un jeu de plateau de 45 minutes** pour découvrir ou approfondir vos connaissances sur le monde de l’économie circulaire et passez à l’action au travail et à la maison. **2 équipes s’engagent dans une course contre la montre** pour aller d’une économie linéaire (extraire, produire, consommer, jeter) vers un modèle circulaire plus vertueux. La partie de jeu dure 45 minutes et sera suivie d’une session d’échanges entre participants pour connaitre vos avis sur le jeu. Un grand merci pour votre participation Dates envisagées de session de jeu: 18 janvier, 19 janvier, 26 janvier à partir de 18h30 à la galerie du ZD, inscription via le lien. _*OASIS Environnement est une association qui accompagne les entreprises et leurs salariés dans une démarche de réduction significative des déchets. Nous proposons des diagnostics déchets, des ateliers et animations ludiques et des formations de salariés Eco’acteurs dans l’entreprise._

Ouvert à toutes et tous

avec Oasis Environnement

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



