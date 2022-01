TEST FCI5 inscription attente desinscription et nouvel inscrit Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés Montmagny Catégories d’évènement: Montmagny

Val-d'Oise

TEST FCI5 inscription attente desinscription et nouvel inscrit Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés, 19 février 2022, Montmagny. TEST FCI5 inscription attente desinscription et nouvel inscrit

Théâtre de verdure de la Butte Pinson, à proximité des jardins partagés, le samedi 19 février à 14:00

TEST FCI5 inscription attente desinscription et nouvel inscrit Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés Rue de Pierrefitte 95360 Montmagny Montmagny Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montmagny, Val-d'Oise Autres Lieu Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés Adresse Rue de Pierrefitte 95360 Montmagny Ville Montmagny lieuville Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés Montmagny Departement Val-d'Oise

Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés Montmagny Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmagny/

TEST FCI5 inscription attente desinscription et nouvel inscrit Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés 2022-02-19 was last modified: by TEST FCI5 inscription attente desinscription et nouvel inscrit Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés Théâtre de verdure de la Butte Pinson,à proximité des jardins partagés 19 février 2022 à proximité des jardins partagés Montmagny Montmagny Théâtre de verdure de la Butte Pinson

Montmagny Val-d'Oise