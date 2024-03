test agenda publié nantes Nantes, mercredi 12 juin 2024.

test agenda publié description 12 juin – 19 juillet nantes entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-12T14:00:00+02:00 – 2024-06-12T19:00:00+02:00

Fin : 2024-07-19T15:00:00+02:00 – 2024-07-19T17:30:00+02:00

lorem

titre

sous titre

texte

gras

nantes quai de la fosse, nantes Nantes 44100 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://cartocite.fr/formations-openstreetmap/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0606060606 »}, {« type »: « email », « value »: « toto@gmaol.com »}]

ÉÉvénement CRPL

test