Test 3 Bay paddle Dodo Funny Beach Race Saint-Lunaire, samedi 16 mars 2024.

3 Bay Paddle, fabricant de SUP Race en France, organise une journée de test afin de faire découvrir ses derniers modèles.

Ouverte à tous et gratuite, cette journée permet d’essayer les SUP Race, le tandem et une planche de Downwind Foil à Saint-Lunaire, à l’occasion de la Dodo Funny Beach Race.

Plus de 14 planches seront à l’essai lors de cette journée conviviale.

Modèles en test

– Allwater Govihan 14′ x 23,75 » / 14′ x 25 » / 14′ x 26 »

– Allwater Irus 14′ x 21,5 » / 14′ x 23 » / 14′ x 24 » / 14′ x 25 »

– Allwater Gavrinis (nouveauté !) 14′ x 25 »

– Arrow Head Inezic 14′ x 22 » / 14′ x 23 » / 14′ x 24 »

– Squid 2024 (nouveauté) 14′ x 24 »/20 »

– Tandem 18′ x 26

– Downwind foil board Avelmor: 8’6’’ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 16:00:00

35 Rue de la Grêve

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@3bay.fr

L’événement Test 3 Bay paddle Dodo Funny Beach Race Saint-Lunaire a été mis à jour le 2024-02-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme