TEST 1chercheur,1manip: Forêt' spirer ! Le sol, au cœur du cycle du carbone

du samedi 29 janvier 2022 au samedi 26 mars 2022 à Les Étincelles du Palais de la découverte

du samedi 29 janvier 2022 au samedi 26 mars 2022 à Les Étincelles du Palais de la découverte

Le carbone est un élément chimique à la base de la matière vivante. Il constitue les molécules « organiques » initialment fabriquées par les êtres vivants Or, dans les écosystèmes, la matière est recyclée en permanence.C’est pour cette raison que l’on parle de boucle. Les végétaux, à la base de la pyramide alimentaire, utilisent le carbone de l’air, grâce aux mécanismes liées à la photosynthèse.Le dioxyde de carbone (CO2) est fixé par les feuilles et associé à d’autres éléments chimiques proveanant du sol, pour symnthétiser des composés organiques, qui constitueront l’ensemble de la plante. Quand les feuilles tombent, elles apportent à la litière forestière les molécules complexes qui les composent. Cette matière organique entrant dans le sol est alors recyclée grâce à l’intense activité des microosganismes. Ceux-ci la transforment en minéraux assimilables par les plantes. C’est ainsi que, dans le sol, sous vos pieds, s’alimentent, respirent et participent à la boucle du carbone.

Entrée payante avec réservation obligatoire

Dans le sol, une multitude d’êtres vivants respirent et participent à la boucle du carbone. Vous mettrez en évidence l’émission de CO2 respiré par le sol, comme un chercheur en écologie forestière Les Étincelles du Palais de la découverte Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T10:20:00 2022-01-29T11:20:00;2022-01-29T13:00:00 2022-01-29T14:00:00;2022-01-29T15:40:00 2022-01-29T16:40:00;2022-03-13T10:20:00 2022-03-13T11:20:00;2022-03-13T13:00:00 2022-03-13T14:00:00;2022-03-13T15:40:00 2022-03-13T16:40:00;2022-03-26T10:20:00 2022-03-26T11:20:00;2022-03-26T13:00:00 2022-03-26T14:00:00;2022-03-26T15:40:00 2022-03-26T16:40:00

