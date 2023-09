Représentation théâtrale à Tessy sur Vire Tessy sur Vire Tessy-Bocage, 26 mars 2024, Tessy-Bocage.

Tessy-Bocage,Manche

Les mots, la mort, les sorts. Ce livre de Jeanne Favret Saada ,anthropologue d’origine tunisienne, dont le titre recèle déjà plein de mystères, éveille la rationalité occidentale aux pratiques de sorcellerie. Parfois considéré comme mystique, souvent relégué avec condescendance à l’état de croyances populaires, cet univers de magie perdure aujourd’hui dans de nombreux territoires ruraux.

A l’invitation du Préau, en suivant l’exemple de la célèbre anthropologue, Lucie Berelowitsch et l’autrice associée Penda Diouf ont parcouru le bocage normand et mené l’enquête sur les bons et les mauvais sorts, sur les rebouteux, les coupeurs de feu et les prêtres exorcistes. Elles ont écouté ces paroles qu’on pourrait qualifier de performatives, qui font que dès qu’une chose est nommée, elle se met à exister. Elles ont récolté des faits divers, des histoires et des légendes mettant en jeu ce qu’on appelle les actes de sorcellerie.

Le projet Sorcières est une fiction inventée à partir de ces témoignages, écrite pour trois comédien-nes, avec un univers musical fort, qui rendra hommage à cet héritage immatériel, à la transmission orale et donnera toute sa place aux mo(r)ts et au verbe..

2024-03-26 20:30:00 fin : 2024-03-26 . .

Tessy sur Vire

Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie



Words, death, spells. This book by Jeanne Favret Saada, an anthropologist of Tunisian origin, whose title is already full of mysteries, awakens Western rationality to witchcraft practices. Sometimes considered mystical, often condescendingly relegated to the status of popular beliefs, this world of magic persists today in many rural areas.

At Le Préau’s invitation, and following the example of the famous anthropologist, Lucie Berelowitsch and associate author Penda Diouf travelled through the Normandy bocage, investigating good and bad spells, bonesetters, fire-cutters and exorcist priests. They listened to words that could be described as performative, meaning that as soon as something is named, it begins to exist. They have collected miscellaneous facts, stories and legends involving so-called acts of witchcraft.

The Sorcières project is a fictional work based on these testimonies, written for three actors, with a strong musical backdrop, paying tribute to this intangible heritage, to oral transmission, and giving pride of place to mo(r)ts and words.

Palabras, muerte y hechizos. Este libro de Jeanne Favret Saada, antropóloga de origen tunecino, cuyo título ya está lleno de misterios, despierta la racionalidad occidental ante las prácticas de brujería. A veces considerado místico, a menudo relegado con condescendencia a la categoría de creencia popular, este mundo de magia persiste hoy en muchas zonas rurales.

Invitadas por Le Préau, Lucie Berelowitsch y la autora asociada Penda Diouf siguieron el ejemplo del célebre antropólogo, recorriendo el bocage normando e investigando sobre hechizos buenos y malos, hueseros, cortadores de fuego y sacerdotes exorcistas. Escucharon las palabras que podrían calificarse de performativas, es decir, que en cuanto se nombra algo, empieza a existir. Han recopilado hechos diversos, historias y leyendas relacionadas con lo que se conoce como actos de brujería.

El proyecto Sorcières es una obra de ficción basada en estos relatos, escrita para tres actores, con un fuerte fondo musical, que rinde homenaje a este patrimonio inmaterial, a la transmisión oral y da rienda suelta a las palabras y mo(r)ts.

Worte, Tod und Zaubersprüche. Dieses Buch von Jeanne Favret Saada, einer Anthropologin tunesischer Herkunft, dessen Titel bereits viele Geheimnisse birgt, weckt in der westlichen Rationalität das Interesse für die Praktiken der Hexerei. Manchmal als mystisch angesehen, oft herablassend in den Volksglauben verbannt, lebt diese Welt der Magie heute in vielen ländlichen Gebieten fort.

Auf Einladung von Le Préau und nach dem Vorbild der berühmten Anthropologin durchstreiften Lucie Berelowitsch und die Autorin Penda Diouf die Bocage Normandie und stellten Nachforschungen über gute und schlechte Zaubersprüche, über Schamanen, Feuerschneider und Exorzistenpriester an. Sie haben den Worten gelauscht, die man als performativ bezeichnen könnte und die bewirken, dass etwas, sobald es benannt wird, zu existieren beginnt. Sie haben Fakten, Geschichten und Legenden gesammelt, in denen es um die sogenannten Hexereihandlungen geht.

Das Projekt Sorcières ist ein fiktives Werk, das auf der Grundlage dieser Zeugnisse für drei Schauspieler/innen geschrieben wurde, mit einem starken musikalischen Universum, das diesem immateriellen Erbe und der mündlichen Überlieferung Tribut zollt und den Mo(r)ts und dem Wort den gebührenden Platz einräumt.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche