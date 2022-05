TESSÉ OU CAFÉ ? DÉGUSTATION CULTURELLE AU MUSÉE DE TESSÉ

2022-06-04 – 2022-06-04 Voir, sentir, déguster… une découverte par les sens de l’exposition Peintures des lointains !

Le musée de Tessé vous propose de rencontrer le torréfacteur manceau Henri Le Marié sur le thème du café.

Autour des œuvres, vous assisterez à une torréfaction de grains avant de déguster le précieux breuvage et d’échanger avec les médiateurs du musée, entre café et peinture !

En partenariat avec la Brûlerie Boc

Sur inscription dans la limite des places disponibles

