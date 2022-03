Tessae + Open Mic – Festival UP ! Barakason (La), 8 avril 2022, Rezé.

2022-04-08

Horaire : 19:00

Gratuit : non 11 €Gratuit pour les moins de 26 ansBilletterie : digitick.com

Concert + Open mic. Nouvelle révélation d’une planète hip hop en prise avec son temps, la jeune chanteuse et rappeuse marseillaise Tessae vient enfin défendre sur scène les chansons de sa première mixtape, “Saisons”.Tessae chante avec la sensibilité et la détermination de celle qui a traversé bien des épreuves. À 20 ans, la rappeuse marseillaise a laissé les années sombres derrière elle mais se bat pour éviter aux plus jeunes de sombrer. Ses armes : les mots, déroulés en un témoignage émouvant, au fil des pages du livre “Frôler les murs”, où la jeune femme raconte le harcèlement scolaire, l’isolement et la dépression. Une adolescence condamnée à la solitude d’une chambre, où Tessae se réfugie dans la musique. C’est là qu’elle écrit, compose et enregistre sans relâche. Deux coups d’éclat et son talent explose au grand jour : printemps 2019, elle remporte un concours qui lui permet de partager la scène avec Booba lors d’un concert au festival We Love Green ; printemps 2020, sa chanson Bling enflamme les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Déclaration d’indépendance, irrésistible traité de résilience up tempo, la chanson est l’un des moments forts de “Saisons”, premier album très personnel et tour d’horizon impressionnant d’un talent multi-facettes, entre introspection sans complaisance, romantisme et révolte. En 1ère partie, la scène de la Barakason sera ouverte à toutes et tous à partir de 19h pour un open mic co-animé par Magmatika et le collectif de rappeuses XXFLY. Dans le cadre du Festival UP ! (1er au 8 avril 2022)

Barakason (La) adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org/ info@lasoufflerie.org