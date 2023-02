Quand la calligraphie rencontre la mosaïque Tessae Mosaïque Moderne, 1 avril 2023, Bordeaux.

Présentation

Magali Magère de l’atelier Tessae mosaïque moderne conçoit et fabrique entièrement ses mosaïques manuellement, dans son atelier situé à Talence. Une mosaïque consiste à agencer un ensemble de petits morceaux de matières variées (céramiques, verre, pierres, etc …) afin de constituer une image, un décors.

La conception d’une mosaïque peut avoir pour origine un dessin, une photo, une calligraphie … qui va être reproduit grâce à des céramiques ou du verre taillés à l’aide de divers outils, des matières dont les couleurs ou textures vont être valorisées dans la mosaïque, …

Céramiques françaises, pâtes-de-verres françaises, italiennes ou espagnoles, pierres marbrières … offrent une multitude de possibilités enrichissant les mosaïques créées.

Taillées à la main à 90%, ces matières deviennent tesselles de plus ou moins grandes dimensions, qui seront patiemment agencées et collées afin de créer un décor, une image, des mots … sur un objet de décoration, un sol, un mur.

Exposition

Tout le week-end des 1er et 2 avril, Magali Magère de l’atelier Tessae Mosaïque Moderne expose :

– le book de ses principales créations et restaurations de mosaïques réalisées sur commande depuis la création de l’atelier en 2009

– sa dernière collection d’objets de décoration (miroirs, pots et jardinières…)

– une sélection de copies d’antique réalisées en formation.

Démonstration de savoir-faire

Magali Magère de l’atelier Tessae Mosaïque Moderne réalisera les principales étapes de la création d’une mosaïque en directe (sur la base d’une calligraphie antique proposée par Claire Candelon) :

– taille des tesselles et agencement sur le lettrage

– taille des tesselles et agencement sur le fond

– pose du ciment-joint de finition

Invitée

Cette année, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Tessae Mosaïque Moderne accueille Claire Candelon de Calligraphie Création Majuscule pour le week-end et vous ouvre ses portes pour un duo de découverte en métiers d’art.

Claire Candelon de l’atelier Calligraphie Création Majuscule exposera quelques œuvres et proposera des démonstrations de calligraphie latine des origines antiques à nos jours, tout en expliquant l’évolution des outils, des médiums et des supports. Elle préparera en direct et en collaboration avec Magali Magère, un modèle calligraphique à réaliser ensuite en mosaïque.

Elle fera également sur demande des démonstrations de calligraphie chinoise ou japonaise, lui permettant aussi de parler des caractéristiques des principales calligraphies du monde. ….

CC réalisera …

Ateliers découverte gratuits

Samedi 10h Mosaïque – En 1 heure, réalisez votre initiale en mosaïque

Samedi 16h30 Calligraphie En 1 heure, calligraphiez au choix votre prénom (en latine) ou un animal (en chinoise)

Dimanche 10h Calligraphie En 1 heure, calligraphiez au choix votre prénom (en latine) ou un animal (en chinoise)

Dimanche 16h30 Mosaïque – En 1 heure, réalisez votre initiale en mosaïque



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Magali Magère