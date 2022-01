Tessæ + Franky Fade Marseille 5e Arrondissement, 12 mars 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Tessæ + Franky Fade Le Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-03-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-12 Le Makeda 103 Rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

[Tessæ]

Révélée en 2019 par Booba puis par TikTok avec son titre Bling, la jeune marseillaise poursuit son ascension fulgurante. Elle développe le projet « Ad Vitam » et s’inspire des histoires personnelles de ses abonnées pour en faire des chansons. Fin 2020, elle sort sa mixtape « Saisons », et utilise la musique comme thérapie. Elle y exprime la large palette de son talent, entre productions hip-hop audacieuse, textes mitraillettes et mélodies RnB transperçantes Elle y parle aussi de sujets personnels, notamment le harcèlement scolaire, la dépression et l’anxiété.

Des thématiques qu’elle aborde dans son livre « Frôler les murs », sorti en novembre 2021, en parallèle de son titre « quelqu’un d’autre », diffusé sur Colors et qui tease la sortie de son premier album début 2022.



[Franky Fade]

Passionné par la musique dès l’âge de cinq ans, le jeune artiste est hypnotisé par les 88 touches du piano. Après des années à se perfectionner, il découvre la culture hip-hop et tombe amoureux de ce style authentique et libérateur !

D’abord pianiste au sein du groupe Original Gros Bonnet (il troque rapidement le clavier pour le micro, l’écriture étant devenue son principal moyen d’expression. Après la sortie du deuxième LP d’O.G.B à l’été 2020, le rappeur entame l’écriture de son premier album solo « Contradictions ».

À travers des sonorités hip-hop alternatives parsemées de guitares, de synthétiseurs, de percussions diverses et de voix modifiées, l’artiste propose une exploration des paradoxes qui existent chez l’artiste.

Cette sensibilité est rafraîchissante dans l’univers du hip-hop québécois et vient ébranler des conventions que Franky Fade avait déjà commencé à tester avec O.G.B, le plaçant au front d’une nouvelle génération d’artistes québécois et faisant de « Contradictions » un album à la fois personnel et universel.



Un concert dans la cadre du Festival Avec le Temps 2022 – ALT #24.

Rendez-vous en mars 2022 pour la 24e édition du festival Avec Le Temps qui célébrera, comme à son accoutume, une scène actuelle francophone plurielle, à Marseille mais aussi aux alentours.

https://www.facebook.com/avecletempsfestival/events

[Tessæ]

Révélée en 2019 par Booba puis par TikTok avec son titre Bling, la jeune marseillaise poursuit son ascension fulgurante. Elle développe le projet « Ad Vitam » et s’inspire des histoires personnelles de ses abonnées pour en faire des chansons. Fin 2020, elle sort sa mixtape « Saisons », et utilise la musique comme thérapie. Elle y exprime la large palette de son talent, entre productions hip-hop audacieuse, textes mitraillettes et mélodies RnB transperçantes Elle y parle aussi de sujets personnels, notamment le harcèlement scolaire, la dépression et l’anxiété.

Des thématiques qu’elle aborde dans son livre « Frôler les murs », sorti en novembre 2021, en parallèle de son titre « quelqu’un d’autre », diffusé sur Colors et qui tease la sortie de son premier album début 2022.



[Franky Fade]

Passionné par la musique dès l’âge de cinq ans, le jeune artiste est hypnotisé par les 88 touches du piano. Après des années à se perfectionner, il découvre la culture hip-hop et tombe amoureux de ce style authentique et libérateur !

D’abord pianiste au sein du groupe Original Gros Bonnet (il troque rapidement le clavier pour le micro, l’écriture étant devenue son principal moyen d’expression. Après la sortie du deuxième LP d’O.G.B à l’été 2020, le rappeur entame l’écriture de son premier album solo « Contradictions ».

À travers des sonorités hip-hop alternatives parsemées de guitares, de synthétiseurs, de percussions diverses et de voix modifiées, l’artiste propose une exploration des paradoxes qui existent chez l’artiste.

Cette sensibilité est rafraîchissante dans l’univers du hip-hop québécois et vient ébranler des conventions que Franky Fade avait déjà commencé à tester avec O.G.B, le plaçant au front d’une nouvelle génération d’artistes québécois et faisant de « Contradictions » un album à la fois personnel et universel.



Un concert dans la cadre du Festival Avec le Temps 2022 – ALT #24.

Le Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-15 par