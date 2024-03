Tessa Galli Les Disquaires Paris, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

A l’approche de la sortie de son premier EP, TESSA GALLI aspire à bousculer la scène musicale française avec ses influences électro-pop/indie qu’elle façonne dans sa chambre de banlieue parisienne depuis son adolescence, inspirée par des artistes tels que LADY GAGA, THE WEEKND ou encore STROMAE.

En grande partie autodidacte, elle commence dès 12 ans à composer, écrire, s’enregistrer et arranger ses morceaux seule. Attachée à la musique, tant comme un moyen de libérer sa voix et sa créativité, que d’œuvrer pour les « autres », elle décide très tôt de lui donner une place toute particulière et privilégiée dans sa vie. Aujourd’hui étudiante à l’American School Of Modern Music, l’artiste de 19 ans débute sa carrière musicale en participant au Tremplin Rock En Seine, aidée et accompagnée sur scène par le guitariste et ingénieur-son Théo Giann.

La culture pop mélangée aux sonorités éléctro et aux structures indie caractérise la musique de sa musique, sans en oublier son côté hybride hérité d’artistes tel que CHRISTINE AND THE QUEENS de par l’usage du français et de l’anglais dans son écriture.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Tessa Galli