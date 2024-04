Tesoros de la nueva España Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence, samedi 18 mai 2024.

Tesoros de la nueva España Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence, samedi 18 mai 2024.

Plongez dans un voyage fascinant à la découverte des trésors musicaux de l’Age d’Or hispano-américain ! (S. XVII XVIII).Venez vibrer au rythme des 14 chanteurs du chœur de chambre PLEYADES et des 10 musiciens de l’Ensemble Baroque GiOCOSO .

L’arrivée de l’Espagne au Nouveau Monde a entrainé une rencontre unique entre deux cultures très contrastées qui a donné naissance à une fusion extraordinaire la culture hispano-américaine.

Les sons envoûtants de la musique européenne ont rencontré les rythmes vibrants des terres nouvellement découvertes, créant une symphonie enivrante qui a captivé les esprits et les cœurs.

Rejoignez-nous pour explorer cet héritage musical riche et méconnu, où les prêtres-musiciens espagnols ont joué un rôle crucial dans la diffusion de l’art musical européen tout en intégrant des éléments locaux uniques.

Immergez-vous dans l’histoire et la musique des compositeurs tels que le maestro Manuel de Sumaya (dont vous pourrez écouter sa rare Misa à 5 avec violon et hautbois), José Cascante, Juan de Araujo, Tomás de Torrejón y Velazco, Gutiérrez de Padilla et d’autres compositeurs talentueux qui ont façonné cette musique éblouissante, mêlant les traditions européennes à l’essence même de l’Amérique. 18 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:30:00

fin : 2024-05-18 21:45:00

Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@pleyades.fr

