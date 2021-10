Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Tes vacances à Aquaval Spécial 11-17 ans Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Tes vacances à Aquaval Spécial 11-17 ans Marmande, 25 octobre 2021, Marmande. Tes vacances à Aquaval Spécial 11-17 ans 2021-10-25 – 2021-11-04 Rue Portogruaro Complexe aquatique Aquaval

Marmande Lot-et-Garonne Tes vacances à Aquaval Spécial 11-17 ans.

Au programme, Water, rugby Polo, courses, parcours aquatiques et bien d’autres jeux!

Viens t’inscrire directement à la piscine tous les jours, solo ou en équipe.

Finales les jeudis avec des places à gagner.

Participation au tarif d’une entrée Aquaval.

Sauf lundi 1er novembre (Férié). Tes vacances à Aquaval Spécial 11-17 ans.

Au programme, Water, rugby Polo, courses, parcours aquatiques et bien d’autres jeux!

Viens t’inscrire directement à la piscine tous les jours, solo ou en équipe.

Finales les jeudis avec des places à gagner.

Participation au tarif d’une entrée Aquaval.

Sauf lundi 1er novembre (Férié). Tes vacances à Aquaval Spécial 11-17 ans.

Au programme, Water, rugby Polo, courses, parcours aquatiques et bien d’autres jeux!

Viens t’inscrire directement à la piscine tous les jours, solo ou en équipe.

Finales les jeudis avec des places à gagner.

Participation au tarif d’une entrée Aquaval.

Sauf lundi 1er novembre (Férié). Val de Garonne Agglomération dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Rue Portogruaro Complexe aquatique Aquaval Ville Marmande lieuville 44.50787#0.15531