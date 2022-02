T’es qui toi, dis ? Brique Rouge, 16 mars 2022, Toulouse.

T’es qui toi, dis ?

Brique Rouge, le mercredi 16 mars à 17:00

Marionnettes ————— **Dès 1 an** **Cie Le Friiix Club** Un spectacle de marionnettes, poétique et sans parole, dans lequel la musique incarne des dialogues imaginaires et des sentiments. Au centre de ce balai poétique, une boule et un cube… Lui est un cube. Elle, une boule. Ils se rencontrent. Ils se découvrent. Elle peut rouler. Lui non. Ils sont tous deux faits du même bois… d’hêtre. Pourtant… Ils sont bien différents. Pas tout à fait. Un spectacle qui questionne dès le plus jeune âge sur le droit à la différence et le principe de l’égalité filles/garçons.

Tarif D

Culture

Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T17:00:00 2022-03-16T17:59:00