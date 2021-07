« T’es Pas Cap » – Ados (12/17 ans) – du 2 au 13 août 2021 avec 4 nuitées. Centre d’accueil et de loisirs de Glomel, 2 août 2021, Glomel.

**SEJOUR T’es Pas Cap été 2021, du 2 au 13 aout …** **16 adolescents de 12 à 17 ans avec 2 accompagnateurs.** Le séjour T’es Pas Cap été 2021, proposé par la Communauté des Communes du Kreiz Breizh, est un séjour qui se déroulera sur 2 semaines comprenant 4 nuitées. Ce séjour a été modifié afin de limiter les risques liés à la crise sanitaire en faisant le choix de rester au maximum dans le Kreiz Breizh . Cela va être l’occasion de mettre en valeur notre territoire, nos associations et les compétences de nos habitants. **Les activités sportives de plein air seront prédominantes** pour répondre au besoin de contacts avec la nature après une longue période de confinement. Elles seront associées à la **découverte d’équipements culturels et de loisirs à proximité** (Abbaye de Bon Repos, Bases nature et nautique de Trémargat et de Glomel…), à la **découverte de figures locales/artisans locaux**, ainsi qu’à l’**apprentissage de la cuisine et à l’initiation aux comportements alimentaires** (gestion du budget repas, courses, préparation du repas, gaspillage alimentaire…) La première semaine abordera : la découverte des loisirs à proximité et l’alimentation. La deuxième semaine : la découverte des loisirs à proximité et la rencontre des habitants artisans locaux. Ce sera l’occasion de se rendre compte que certains produits commercialisés viennent d’un savoir-faire qui est propre à l’un de nos voisins. L’objectif est d’entremêler le plaisir et l’éducatif. Les 4 nuitées permettront aussi au groupe de se confronter à la vie en collectivité. En amont de la programmation, les jeunes et leurs familles sont invités à des rencontres d’échanges en vue de leur présenter le premier cadre thématique des activités abordées et de les impliquer dans la co-construction et la finalisation des activités à programmer. Ce travail préalable fait l’objet d’un accompagnement par l’équipe de direction du centre de loisirs de Glomel. Il vise à inciter les familles à contribuer à l’élaboration de la programmation (idées d’activités en lien avec la thématique, réseaux, contacts, voire bénévolat) et vise à développer les aptitudes et capacités des jeunes en termes d’organisation, de prise de décisions et de responsabilités, de gestion financière et de gestion du temps. Cette dynamique permet aux participants de devenir acteurs de leurs vacances, de définir collectivement le déroulé de la programmation (activités, visites, temps libres, nuitées) et de répondre aux objectifs de cheminement des jeunes vers l’autonomie. L’équipe d’animation sera composée d’une directrice titulaire du BPJEPS LTP, et d’une animatrice BNSSA BAFA. Ce séjour a pour objectif en cette période de déconfinement, de permette aux jeunes de se retrouver et de vivre leurs vacances ensemble. I) Rappel des principaux éléments du projet éducatif de l’organisateur Ce séjour répond à trois finalités : – Champ social : Proposer une offre d’accueil et de loisirs en direction des adolescents sur les vacances d’été. – Champ de loisirs : Permettre aux adolescents de la Communauté de Communes de pratiquer des activités ludiques et éducatives. – Champ éducative : tendre à ce que les adolescents soient acteurs de leurs propres loisirs ainsi que de leurs vacances. II) Intentions éducatives du Directeur et de son équipe Cela fait maintenant 11 années que la directrice du centre de loisirs de Glomel part en séjour avec la CCKB dans le cadre des ‘’T’es Pas Cap’’ avec l’envie d’accompagner les jeunes dans leur épanouissement et dans leur quête d’autonomie. Intentions éducatives : le vivre ensemble Objectif 1 : Permettre aux adolescents partager et de se respecter les uns les autres. Actions : Les déplacements, les repas, les débats se feront avec le groupe. Les animateurs veilleront que tous les participants puissent s’exprimer et que le respect de l’autre devienne, s’il ne l’était pas, normal et naturel. Objectif 2 : découvrir son territoire, affirmer son identité. Actions : Ce séjour se déroule en Bretagne et plus spécifiquement sur les communes de notre collectivité. Les associations sport nature sollicitées sont très actives mais parfois peu considérées pas notre public. L’enjeu va être de réconcilier les jeunes avec la proximité. Objectif 3 : rendre les jeunes acteurs de leur séjour Actions : Certaines journées ne sont pas figées, notamment les mercredis et les matinées. En amont du séjour, le groupe se réunira pour compléter et finaliser le déroulé de la pré- programmation. III) Les activités Ils mènent la danse de A à Z. Ils font les courses, ils cuisinent, ils créent les règles de vie du camp, ils découvrent des activités proches de chez eux. Et surtout ils s’amusent et passent de bonnes journées ensemble. La pré-programmation est jointe en annexe. IV) Journée Type pour les adolescents Le groupe se retrouve autour d’un bon petit déjeuner. La journée se déroule au rythme qu’il propose. Les adolescents doivent respecter les horaires imposées pas nos partenaires. Ils devront se projeter pour appréhender les temps des repas et respecter un rythme qui leur permettra de tenir tout le long du séjour. Ils organiseront la logistique du camp et chacun fera en sorte que tout le monde s’y sente bien. Les journées seront rythmées par les activités. V) Animateur + Directeur Sécurité pendant les déplacements et sur le camp Préparer les activités et motiver les jeunes pour y participer Assurer l’hygiène sur le camp Respecter le rythme des adolescents Transmettre des valeurs communes à l’équipe d’animation. Gérer le budget et la communication avec les familles VI) L’équipe pédagogique Le rôle de l’animateur : Auprès des enfants : – Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants. – Il est à l’écoute des enfants et répond à leurs demandes. – Il est force de proposition et s’adapte quand une activité ne fonctionne pas – Il sait adapter les activités à l’âge des enfants – Il gère complètement son activité de la préparation au rangement – Il respecte les enfants en tant qu’individu à part entière. Avec ses collègues : – Il respecte ses collègues. – Il sait travailler en équipe et écouter l’autre. – Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action – Il participe aux réunions de préparation. – Il travaille en collaboration avec l’équipe pédagogique. – Il respecte le travail de l’autre. Avec les parents : – Il discute avec les parents lorsqu’ils sont demandeurs sur le déroulement de la journée. – Il sait répondre à des demandes et sait orienter vers les personnes concernées. Le rôle du directeur : – Il est garant de la sécurité physique et affective. – Il a en charge la coordination et l’animation de l’ensemble du personnel. – Il gère les relations avec les différents partenaires. – Il a en charge la gestion de l’accueil (administrative, financière et matérielle) – Il a un rôle de formateur. – Il associe les parents. – Il détermine les points négociables et non négociables relatif au bon fonctionnement du séjour. – Il organise l’accueil et le départ. VII) Règles de vie pendant le séjour – Le téléphone portable est interdit sur des horaires définis avec le groupe. – Les appareils photos sont autorisés – La consommation de bonbons et autres sucreries est régulée. – L’heure du coucher adopté est 23h00 – Les règles de vie évolueront au fil du séjour selon le comportement du groupe. VIII) La Sécurité La sécurité est ce qui doit être prioritaire dans toutes les circonstances ou moments qui font partie du séjour. IX) La Communication La communication avec les familles est très importante avant, pendant et après le séjour. Connaitre l’environnement de l’enfant aide parfois à mieux le comprendre. Pendant le séjour l’équipe d’animation veillera à entretenir le bien être de chacun des participants. A l’issue du séjour, l’échange avec les familles permettra d’évaluer le ressenti des jeunes. X) Les Partenaires La CAF et la MSA sont les partenaires financiers de ce projet. La communauté des communes du Kreiz-Breizh est l’organisateur qui soutient également largement les familles. XII) L’évaluation du projet Un questionnaire sera remis aux jeunes à la fin du séjour. Lors du retour de ces questionnaires, l’équipe pédagogique prendra en compte les remarques des adolescents. La veille du départ, un bilan sera organisé. L’équipe d’animation prendra le temps de se retrouver pour faire un bilan avec un peu de recul un mois après le séjour. **Préprogrammation à valider, compléter ou modifier par les adolescents** **lundi 2** Départ en vélo vers Bon Repos, Pique-nique à l’Abbaye, Descente en rappel du viaduc **mardi 3** Mission marché local, vous avez un buget pour cuisiner, Repas autogéré, Course d’orientation à Trémargat, BBQ et Cinéma **merc 4** Journée Plage avec Pique-nique **jeudi 5** Mission directe chez nos producteurs, vous cuisinez, Repas autogéré, Descente des glissières en kayak à Glomel, Repas crêpes, Soirée bowling /laser game **vendr 6** Visite d’un artisan ou industrie alimentaire, Repas autogéré, Grimpe d’arbre à Glomel **lundi 9** Départ en vélo vers Bon Repos, Pique-nique à l’Abbaye, Descente en rappel du viaduc **mardi 10** A la recherche des compétences locales, Repas autogéré, Course d’orientation à Trémargat **mercr 11** Journée plage en Bretagne avec Pique-nique, Repas champêtre et Soirée Théâtre **jeudi 12** A la recherche des compétences locales, Repas autogéré, Descente des glissières en kayak à Glomel, Escape game **vendr 13** Rencontre avec un artisan, Repas autogéré, Grimpe d’arbre à Glomel

Offre avec des tarifs accessibles et échelonnés en fonction des conditions de revenus de la famille (douze tranches allant de 5 € la journée à 16 € la journée et forfait préférentiel à la semaine) intégrant le transport et les nuitées.

Pré programmation avec appropriation et finalisation par les participants, au départ du centre de loisirs de Glomel pour des vacances dans le Kreiz Breizh.

Centre d’accueil et de loisirs de Glomel Etang du Corong 22110 Glomel Glomel Côtes-d’Armor



