T'es foot ou quoi ? La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement

2022-02-19 20:30:00

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 10.95 10.95 Transformer un anti-supporter de football en véritable fanatique du ballon rond, telle est la mission quasiment impossible d’Antoine.



Grand supporter devant l’éternel, envers son meilleur ami Raphaël, grand inculte en connaissances footballistiques et fier de l’être !

Mais cette transformation est primordiale si Raphaël veut séduire la femme de sa vie…



La métamorphose de celui-ci s’annonce rock’n roll !



La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement

