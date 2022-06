T’es foot ou quoi ?

T'es foot ou quoi ?



2022-07-02 – 2022-07-02 10.95 16.5 Transformer un anti-supporter de football en véritable fanatique du ballon rond, telle est la mission quasiment impossible d’Antoine.



Grand supporter devant l’éternel, envers son meilleur ami Raphaël, grand inculte en connaissances footballistiques et fier de l’être ! Mais cette transformation est primordiale si Raphaël veut séduire la femme de sa vie… La métamorphose de celui-ci s’annonce rock’n roll !



Une comédie pleine d’humour et d’émotion autour du football qui ravira aussi bien les amateurs de foot que ceux qui y sont allergiques !



Artistes : Michel Divol , Stéphane Serfati



