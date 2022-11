Tes exams sans l’seum Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Tes exams sans l’seum Villeneuve-sur-Lot, 30 novembre 2022, Villeneuve-sur-Lot. Tes exams sans l’seum

23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2022-11-30 14:00:00 – 2022-11-30 Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot Atelier d’éloquence animé par l’association Les Débatteurs. Viens t’exercer à l’art oratoire et te préparer aux examens.

Sur inscriptions. Atelier d’éloquence animé par l’association Les Débatteurs. Viens t’exercer à l’art oratoire et te préparer aux examens.

Sur inscriptions. +33 5 53 40 49 02 Bibliothèque Municipale Bibliothèque Municipale

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-11-17 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne OT du Grand Villeneuvois - CDT47 Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Tes exams sans l’seum Villeneuve-sur-Lot 2022-11-30 was last modified: by Tes exams sans l’seum Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 30 novembre 2022 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne OT du Grand Villeneuvois - CDT47 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne